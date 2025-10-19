احتمال حضور نیروی نظامی اروپایی به جای یونیفیل در جنوب لبنان
یک منبع رسمی بلندپایه لبنانی احتمال داده است که پس از پایان ماموریت نیروهای یونیفیل در سال ۲۰۲۷، نیروی نظامی اروپایی جایگزین آنها در جنوب لبنان شود.
به گزارش ایلنا، یک منبع رسمی بلندپایه لبنانی در گفتوگو با روزنامه «الأنباء» کویت از احتمال استقرار یک نیروی نظامی اروپایی در جنوب لبنان به جای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) پس از پایان ماموریت آنها در سال ۲۰۲۷، خبر داد.
وی با اشاره به آمادگی ارتش لبنان برای پر کردن خلأ ناشی از خروج یونیفیل، تاکید کرد که این امر منوط به خروج نظامی اسرائیل از جنوب لبنان و تضمین عدم تکرار تجاوزات این رژیم است؛ تجاوزاتی که از دهه ۶۰ میلادی تاکنون زندگی غیرنظامیان لبنانی و نیروهای نظامی این کشور را همواره تهدید کرده است.
همزمان، رایزنیهای فشردهای میان مسئولان بلندپایه لبنان و طرفهای مرتبط با مذاکرات با اسرائیل در جریان است تا به تفاهمی ملی دست یابند که مورد پذیرش اکثریت جریانهای سیاسی قرار گیرد و زمینهای برای توقف تجاوزات اخیر این رژیم فراهم آورد.
به گفته این منبع، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، با ابتکاری بیسابقه و شجاعانه مبتنی بر طرح صلح عربی ۲۰۰۲، لبنان را در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز منازعه عربی-اسرائیلی قرار داده و حمایت گسترده داخلی و بینالمللی را بهدست آورده است.
نیروهای یونیفیل از سال ۱۹۷۸ بر اساس قطعنامه ۴۲۵ شورای امنیت در جنوب لبنان مستقر شدند. این نیروها پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ و تصویب قطعنامه ۱۷۰۱ تقویت شدند تا به برقراری آتشبس و نظارت بر خروج نیروهای اسرائیلی کمک کنند.