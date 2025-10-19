رئیسجمهوری کلمبیا:
مقامهای دولت آمریکا مرتکب قتل شدهاند
رئیسجمهوری کلمبیا اعلام کرد که آمریکا در جریان عملیات اخیر ضد قاچاق مواد مخدر در کارائیب، حاکمیت کلمبیا بر آبهایش را نقض کرده و یک ماهیگیر را به قتل رسانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «گوستاوو پترو» رئیسجمهوری کلمبیا اعلام کرد که آمریکا در جریان عملیات اخیر ضد قاچاق مواد مخدر در کارائیب، حاکمیت کلمبیا بر آبهایش را نقض کرده و یک ماهیگیر را به قتل رسانده است.
وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مقامهای دولت آمریکا مرتکب قتل شده و حاکمیت ما را در آبهای سرزمینیمان نقض کردهاند».
پترو افزود که «آلخاندرو کارانزا» ماهیگیر کلمبیایی هیچ ارتباطی با قاچاقچیان مواد مخدر نداشت و فعالیت روزمره او ماهیگیری بود.
بر اساس شهادت ویدئویی اعضای خانواده کارانزا که رئیسجمهوری کلمبیا آن را در شبکه «ایکس» منتشر کرده است، گفته میشود وی در حالی که مشغول ماهیگیری در کارائیب بود، در حمله نیروهای آمریکایی به قایق خود در ماه سپتامبر کشته شد.