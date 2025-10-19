خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توافق افغانستان و پاکستان بر سر برقراری آتش‌بس فوری

توافق افغانستان و پاکستان بر سر برقراری آتش‌بس فوری
کد خبر : 1701883
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه قطر از توافق افغانستان و پاکستان بر سر برقراری آتش‌بس فوری خبر داد.

به‌گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر از توافق افغانستان و پاکستان بر سر برقراری آتش‌بس فوری خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در جریان مذاکرات دوحه بر سر برقراری آتش‌بس فوری و تدوین سازوکارهایی برای تحکیم صلح به توافق رسیده‌اند.

اوزارت خارجه قطر همچنین افزود که دو طرف توافق کرده‌اند در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا استمرار آتش‌بس و اجرای توافق‌های حاصل‌شده، تضمین شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ