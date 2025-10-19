به‌گزارش ایلنا، وزارت خارجه قطر از توافق افغانستان و پاکستان بر سر برقراری آتش‌بس فوری خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که پاکستان و افغانستان در جریان مذاکرات دوحه بر سر برقراری آتش‌بس فوری و تدوین سازوکارهایی برای تحکیم صلح به توافق رسیده‌اند.

اوزارت خارجه قطر همچنین افزود که دو طرف توافق کرده‌اند در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا استمرار آتش‌بس و اجرای توافق‌های حاصل‌شده، تضمین شود.

