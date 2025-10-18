رسانههای عبری مدعی شدند:
توفیق ابو نعیم؛ مغز امنیتی پشتپرده حماس و گزینه اصلی جانشینی السنوار
توفیق ابو نعیم، فرمانده و استراتژیست امنیتی جنبش حماس که بیش از ۲۰ سال در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر بوده، حالا بهعنوان گزینه اصلی جانشینی یحیی السنوار، فرمانده شهید غزه، مطرح شده است. مردی که نقش کلیدی در ایجاد ساختار امنیتی غزه دارد و از زمان حملات اخیر تاکنون در سکوت رسانهای بهسر میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، توفیق ابو نعیم، مردی که تصویرش را رسانهها نساختهاند بلکه سالها سختی در زندانها و نبردها او را به یک مغز امنیتی ماهر و بیبدیل تبدیل کرده است. این مرد شصت ساله، با ریش سپید و اصالتا از اردوگاه البریج، اکنون بهعنوان گزینه اصلی جانشینی یحیی السنوار، فرمانده شهید، مطرح شده است.
ابو نعیم، اسیر سابق که بیش از بیست سال در زندانهای رژیم صهیونیستی بهسر برده و زبان عبری را بهخوبی آموخته، یکی از بنیانگذاران «مجد» شاخه امنیتی جنبش حماس است که ماموریتش تعقیب و حذف عوامل اسرائیلی بوده است.
او در سال ۲۰۱۱ طی «معامله شالیت» آزاد شد و دوباره بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در ساختار دولت حماس فعال شد. سپس به معاونت وزارت کشور در غزه منصوب شد و به گفته رسانههای عبری، در تمام دوران حتی هنگام جنگ، «چشمان همیشه بیدار» بود.
امروز، در غیاب رهبری و پس از شهادت یا غیبت اکثر اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت حماس، رسانههای صهیونیستی این سوال را مطرح میکنند که آیا ابو نعیم حاکم واقعی آینده غزه خواهد بود؟
او فقط یک فرمانده امنیتی نیست، بلکه یک استراتژیست با تجربه است که پشت تصمیمات مهم قرار دارد. از زمان حملات هفتم اکتبر تاکنون، ابو نعیم در هیچ رسانهای دیده نشده است.