دیدار پوتین و ترامپ، فرصتی برای صلح اوکراین است

نخست وزیر مجارستان گفت که دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در بوداپست، فرصتی برای صلح اوکراین فراهم خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی در بوداپست، فرصتی برای دست یابی به صلح در اوکراین فراهم می‌کند.

اوربان در پلتفرم فیسبوک نوشت: «مجارستان، امروز کشوری در اروپا است که در آن احتمال جدی وجود دارد که مذاکرات ایالات متحده و روسیه در نهایت به صلح منجر شود».

وی اشاره کرد: «بروکسل خود را از روند صلح جدا کرده است، اما مجارستان آماده است تا تلاش‌های صلح جویانه را ادامه دهد».

نخست وزیر مجاستان افزود:  «ما سال‌هاست که مصرانه و با پشتکار از آرمان صلح دفاع می‌کنیم. همکاری به جای رویارویی و  احترام متقابل به جای تهمت، این مسیر صلح است».

 

 

