دیدار پوتین و ترامپ، فرصتی برای صلح اوکراین است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی در بوداپست، فرصتی برای دست یابی به صلح در اوکراین فراهم می‌کند.

اوربان در پلتفرم فیسبوک نوشت: «مجارستان، امروز کشوری در اروپا است که در آن احتمال جدی وجود دارد که مذاکرات ایالات متحده و روسیه در نهایت به صلح منجر شود».

وی اشاره کرد: «بروکسل خود را از روند صلح جدا کرده است، اما مجارستان آماده است تا تلاش‌های صلح جویانه را ادامه دهد».

نخست وزیر مجاستان افزود: «ما سال‌هاست که مصرانه و با پشتکار از آرمان صلح دفاع می‌کنیم. همکاری به جای رویارویی و احترام متقابل به جای تهمت، این مسیر صلح است».

