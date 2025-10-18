خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

کنترل یک منطقه دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

کنترل یک منطقه دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یه منطقه دیگر در اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که گروه‌ نظامی این کشور  کنترل  شهرک «پلشچیوکا» در جمهور یخلق دونتسک را به دست گرفت.

این وزارت خانه در بیانیه‌ای  اعلام کرد: «در نتیجه اقدامات  گروه نظامی یوگ کنترل شهرک پلشچیوکا در جمهور یخلقف دونتسک را به دست گرفت».

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که گروه نظامی «تسنتر» نیز ۵۸۰ نیروی نظامی اوکراین را از بین برد.

 

 

