آمریکا و ونزوئلا در آستانه جنگ؟
تنشها بین آمریکا و ونزوئلا به اوج خود رسیده است. دولت ترامپ عملیات محرمانهای را به سازمان سیا واگذار کرده و بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه کارائیب مستقر کرده است. این تحرکات، نگرانیها درباره احتمال بروز درگیری نظامی گسترده میان دو کشور را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، روابط آمریکا و ونزوئلا وارد یکی از بحرانیترین مراحل سیاسی و نظامی خود در تاریخ معاصر شده است. اقدام اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر سپردن ماموریت عملیات مخفی به سازمان سیا، نگرانیها درباره احتمال وقوع درگیری نظامی گستردهای را به شدت افزایش داده است.
ترامپ در تازهترین اظهارات خود تاکید کرده که به سازمان سیا چراغ سبز داده تا علیه آنچه تهدیدهای ونزوئلا خوانده، اقدام کند. او کاراکاس را به قاچاق مواد مخدر و ارسال زندانیان به خاک آمریکا متهم کرده است. اگرچه در مورد تلاشهای احتمالی برای ترور نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، اظهارنظر قطعی نکرده است، اما اشاره به فشار بر ونزوئلا نگرانیها را نسبت به تشدید تنشها افزایش داده است.
مادورو نیز این اقدامات آمریکا را محکوم کرده و واشنگتن را متهم به تلاش برای کودتای جدید کرده است. او از طرحی به نام «پرچم دروغین» سخن گفته که هدفش ایجاد بهانهای برای دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا است.
حضور نظامی آمریکا
ایالات متحده بیش از ۱۰ هزار سرباز را در منطقه کارائیب، بهویژه در پورتوریکو مستقر کرده و ناوشکنها و زیردریاییهای نیروی دریایی آمریکا نیز در این منطقه فعال هستند. این تحرکات نگرانیها درباره احتمال عملیات نظامی زمینی یا دریایی علیه ونزوئلا را افزایش داده است. همچنین، اتهامات مکرر آمریکا درباره قاچاق مواد مخدر از سوی ونزوئلا، بدون ارائه مدارک قطعی، به این تنشها دامن زده است.
گوستاوو پتر، رئیسجمهور کلمبیا نسبت به این تحولات ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که سیاستهای آمریکا در منطقه میتواند به حمله احتمالی به ونزوئلا منجر شود. او تأکید کرده که هرگونه استفاده از زور، نقض قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد بود.
آیا جنگ در راه است؟
احتمال درگیری بین واشنگتن و کاراکاس رو به افزایش است. اگر آمریکا به عملیات نظامی در خاک ونزوئلا، چه از طریق سازمان سیا یا ارتش، اقدام کند، واکنش ونزوئلا شدید خواهد بود و ممکن است درگیری به کشورهای همسایه مثل کلمبیا و برزیل سرایت کند. همچنین احتمال دارد قدرتهای منطقهای مانند روسیه یا چین به شکل سیاسی یا لجستیکی وارد بحران شوند.
با اینکه احتمال جنگ هنوز بهصورت رسمی ضعیف به نظر میرسد، اما تشدید تنشها و نبود راههای دیپلماتیک، ریسک وقوع درگیری مسلحانه را افزایش داده است، مگر اینکه بحران سریعا کنترل شود. ونزوئلا که خود درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی است، شاید توان جنگ طولانی را نداشته باشد، اما دولت کنونی برای حفظ حاکمیت و مقابله با مداخلات خارجی آماده است.