مسکو:
تحریمهای ضد روسی تأثیر منفی بر اجرای سیاستهای اقلیمی دارند
مدیر بخش حقوقی وزارت امور خارجه روسیه، در مصاحبهای با خبرگزاری تاس گفت که تحریمهای ضد روسی تأثیر منفی بر اجرای سیاستهای اقلیمی دارند و تلاشهای جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را تضعیف میکنند.
این دیپلمات در پاسخ به این سوال که روسیه میتواند از چه نتیجهگیریهایی از نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری برای پیشبرد منافع خود در حوزه اقلیمی استفاده کند، یادآوری کرد که طبق حکم دیوان، همه کشورها موظف به همکاری در مقابله با تغییرات اقلیمی هستند.
وی گفت: «اگرچه دیوان در مورد استفاده از اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی (تحریمها) توسط کشورها اظهار نظری نکرد، اما بدیهی است که چنین اقداماتی نقض تعهد به همکاری است و کشورهایی که آنها را اعمال میکنند باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. این استدلالها میتواند در زمینه اقلیمی برای اعمال فشار بر کشورهایی که علیه روسیه تحریم اعمال کردهاند، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا بسیاری از این اقدامات یکجانبه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اجرای سیاستهای اقلیمی، دستیابی به اهداف کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی - تاس) و توافق پاریس تأثیر میگذارند و تلاشهای جهانی در این زمینه را تضعیف میکنند.»