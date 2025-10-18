خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرتس:

امنیت اسرائیل، دیگر از منافع ملی آلمان نیست

امنیت اسرائیل، دیگر از منافع ملی آلمان نیست
کد خبر : 1701439
لینک کوتاه کپی شد.

صدراعظم آلمان در مورد اصطلاح ابداع شده توسط صدراعظم اسبق این کشور در قبال روابط برلین و رژیم صهیونیستی ابراز تردید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، در مورد استفاده از اصطلاح  منافع ملی در مورد روابط آلمان با رژیم صهیونیستی ابراز تردید کرد.

رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی  در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر  که قرار است یکشنبه آتی منتشر شود، در پاسخ به این سوال که آیا اصطلاح ابداع شده توسط «آنگلا مرکل»  صدراعظم اسبق، منسوخ شده است، گفت: «من همیشه کنار آمدن با این اصطلاح را دشوار یافته‌ام زیرا پیامدهای آن به طور کامل روشن نشده است».

مرکل در سخنرانی خود در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی  منافع ملی دولت آلمان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ