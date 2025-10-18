امنیت اسرائیل، دیگر از منافع ملی آلمان نیست

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان، در مورد استفاده از اصطلاح منافع ملی در مورد روابط آلمان با رژیم صهیونیستی ابراز تردید کرد.

رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر که قرار است یکشنبه آتی منتشر شود، در پاسخ به این سوال که آیا اصطلاح ابداع شده توسط «آنگلا مرکل» صدراعظم اسبق، منسوخ شده است، گفت: «من همیشه کنار آمدن با این اصطلاح را دشوار یافته‌ام زیرا پیامدهای آن به طور کامل روشن نشده است».

مرکل در سخنرانی خود در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی منافع ملی دولت آلمان است.

