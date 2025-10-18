خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سی ان ان گزارش داد:

اختلاف نظر ترامپ و زلنسکی درباره آینده جنگ اوکراین

اختلاف نظر ترامپ و زلنسکی درباره آینده جنگ اوکراین
کد خبر : 1701402
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها اختلاف نظر میان رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراین بر سر آینده نزاع مسکو-کی‌یف خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سی ان ان به نقل از منابع گزارش داد که  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی درباره آینده نزع اوکراین با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

منابع دیدار میان ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید را،   یک بحث پرتنش، رک و گاهی ناراحت‌کننده ،  توصیف کردند.

این شبکه گزارش داد: «رئیس جمهور آمریکا  برای همتای اوکراینی در گفت‌وگویی مستقیم و صادقانه روشن ساخت که وی اکنون موشک‌های دوربرد را دریافت نخواهد کرد».

یکی دیگر از منابع اشاره کرد که ترامپ این تصور را داشت که اوکراین به دنبال تشدید و طولانی کردن درگیری است.

براساس گزارش سی‌ان‌ان رئیس جمهور ایالات متحده و زلنسکی پس از دیدارشان در کاخ سفید،  بر سر آینده  درگیری در اوکراین اختلاف نظر داشتند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ