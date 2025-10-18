سی ان ان گزارش داد:
اختلاف نظر ترامپ و زلنسکی درباره آینده جنگ اوکراین
رسانهها اختلاف نظر میان رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراین بر سر آینده نزاع مسکو-کییف خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سی ان ان به نقل از منابع گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی درباره آینده نزع اوکراین با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
منابع دیدار میان ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید را، یک بحث پرتنش، رک و گاهی ناراحتکننده ، توصیف کردند.
این شبکه گزارش داد: «رئیس جمهور آمریکا برای همتای اوکراینی در گفتوگویی مستقیم و صادقانه روشن ساخت که وی اکنون موشکهای دوربرد را دریافت نخواهد کرد».
یکی دیگر از منابع اشاره کرد که ترامپ این تصور را داشت که اوکراین به دنبال تشدید و طولانی کردن درگیری است.
براساس گزارش سیانان رئیس جمهور ایالات متحده و زلنسکی پس از دیدارشان در کاخ سفید، بر سر آینده درگیری در اوکراین اختلاف نظر داشتند.