آکسیوس گزارش داد:
طرح استارمر برای حل بحران اوکراین در حال تدوین است
نخستوزیر بریتانیا، پیشنهاد تهیه پیشنویس یک توافق صلح با واشنگتن در مورد درگیری اوکراین، مشابه طرح غزه که توسط رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است، را داده است.
به گزارش ایلنا، آکسیوس گزارش داد که «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، پیشنهاد تهیه پیشنویس یک توافق صلح با واشنگتن در مورد درگیری اوکراین، مشابه طرح غزه که توسط رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است، را داده است.
این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه ناشناس گزارش داد که استارمر در جریان گفتوگو با رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی، پیشنهاد همکاری با ایالات متحده برای تهیه پیشنویس یک توافق صلح مشابه طرح ۲۰ مادهای ترامپ برای نوار غزه را داده است.
این وبسایت افزود که «مارک روته»، دبیرکل ناتو، پیشنهاد برگزاری یک تماس فوری بین مشاوران امنیت ملی اروپا در آخر هفته را داده است.
دولت بریتانیا پیش از این گزارش داده بود که کییر استارمر با ولودیمیر زلنسکی و همچنین با رهبران اروپایی و مارک روته، دبیرکل ناتو، برای بحث در مورد حمایت از کییف صحبت کرده است.