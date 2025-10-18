خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آکسیوس گزارش داد:

طرح استارمر برای حل بحران اوکراین در حال تدوین است

طرح استارمر برای حل بحران اوکراین در حال تدوین است
کد خبر : 1701340
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر بریتانیا، پیشنهاد تهیه پیش‌نویس یک توافق صلح با واشنگتن در مورد درگیری اوکراین، مشابه طرح غزه که توسط ‌رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است، را داده است.

به گزارش ایلنا، آکسیوس گزارش داد که «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، پیشنهاد تهیه پیش‌نویس یک توافق صلح با واشنگتن در مورد درگیری اوکراین، مشابه طرح غزه که توسط ‌رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد شده است، را داده است.

این وب‌سایت به نقل از یک منبع آگاه ناشناس گزارش داد که استارمر در جریان گفت‌وگو با رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی، پیشنهاد همکاری با ایالات متحده برای تهیه پیش‌نویس یک توافق صلح مشابه طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای نوار غزه را داده است.

این وب‌سایت افزود که «مارک روته»، دبیرکل ناتو، پیشنهاد برگزاری یک تماس فوری بین مشاوران امنیت ملی اروپا در آخر هفته را داده است.

دولت بریتانیا پیش از این گزارش داده بود که کی‌یر استارمر‌ با ولودیمیر زلنسکی و همچنین با رهبران اروپایی و مارک روته، دبیرکل ناتو، برای بحث در مورد حمایت از کی‌یف صحبت کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ