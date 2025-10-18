به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تحویل این موشک‌ها به اوکراین موجب تشدید تنش‌ها خواهد شد، گفت: «موشک‌های تاماهاک، سلاح‌هایی بسیار قدرتمند و در عین حال خطرناک هستند. ما پیش‌تر از ۳۰ موشک تاماهاوک در ایران استفاده کردیم؛ پس از آن‌که بمب‌افکن‌های بی-۲ حمله خود را انجام دادند. این موشک‌ها از یک زیردریایی که در فاصله قابل توجهی قرار داشت شلیک شدند.»

وی در ادامه افزود: «تاماهاوک‌ها تسلیحات دقیقی هستند و اگر به مسائل نظامی علاقه داشته باشید، از دقیق‌ترین سلاح‌های جهان به شمار می‌روند.»

رئیس‌جمهور آمریکا که این اظهارات را پیش از دیدار با همتای اوکراینی‌اش، ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید ایراد کرد، همچنین هشدار داد که تحویل این موشک‌ها به اوکراین می‌تواند موجب تشدید درگیری در منطقه شود. این در حالی است که زلنسکی در هفته‌های اخیر بارها از واشنگتن خواسته است موشک‌های تاماهاوک با برد حدود ۲۵۰۰ کیلومتر را در اختیار کی‌یف قرار دهد؛ موشک‌هایی که قادرند حتی اهدافی در عمق خاک روسیه از جمله مسکو را هدف قرار دهند.

انتهای پیام/