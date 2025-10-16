فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین استعفا میدهد
وزیر دفاع آمریکا امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که دریادار «آلوین هولسی» فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
این اقدام غیرمنتظره در میانه افزایش تنشهای آمریکا با ونزوئلا صورت میگیرد.
هولسی تنها در اواخر سال گذشته مسئولیت فرماندهی «ستاد فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا را بر عهده گرفته بود؛ سمتی که معمولاً دورهای سهساله دارد.
یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که در روزهای اخیر، میان هولسی و هگست تنشهایی وجود داشته و گمانهزنیهایی درباره احتمال برکناری وی مطرح بوده است.
هگست در پست خود در شبکههای اجتماعی، دلیلی برای استعفای هولسی ذکر نکرد.