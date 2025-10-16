خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین استعفا می‌دهد

فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین استعفا می‌دهد
کد خبر : 1701048
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع آمریکا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که دریادار «آلوین هولسی» فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده در آمریکای لاتین در پایان سال جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. 

این اقدام غیرمنتظره در میانه افزایش تنش‌های آمریکا با ونزوئلا صورت می‌گیرد.

هولسی تنها در اواخر سال گذشته مسئولیت فرماندهی «ستاد فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا را بر عهده گرفته بود؛ سمتی که معمولاً دوره‌ای سه‌ساله دارد.

یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که در روزهای اخیر، میان هولسی و هگست تنش‌هایی وجود داشته و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برکناری وی مطرح بوده است.

هگست در پست خود در شبکه‌های اجتماعی، دلیلی برای استعفای هولسی ذکر نکرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ