زلنسکی وارد واشنگتن شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین امروز -پنج‌شنبه- وارد واشنگتن شد.

وی قرار است در جریان این سفر با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا درباره ارسال تسلیحات، از جمله موشک‌های دوربرد تاماهاوک، گفت‌وگو کند.

زلنسکی در حالی وارد واشنگتن شد که ترامپ ساعاتی پیش با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه گفت‌وگویی تلفنی داشت.

پوتین در این تماس هشدار داده بود که ارسال موشک‌های تاماهاوک به کی‌یف می‌تواند روند دستیابی به هرگونه توافق صلح را به خطر اندازد.

