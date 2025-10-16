ترامپ مجوز عملیات مخفیانه سیا در ونزوئلا را صادر کرد

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که با اجرای عملیات مخفیانه از سوی سازمان سیا در خاک ونزوئلا موافقت کرده است؛ اقدامی که به‌گفته ناظران، تشدیدی آشکار در فشارهای واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو محسوب می‌شود.

روزنامه نیویورک‌تایمز، که نخستین رسانه‌ای بود که این دستور محرمانه را فاش کرد، به نقل از مقامات آمریکایی مطلع، نوشت: راهبرد دولت ترامپ در قبال ونزوئلا بر برکناری مادورو از قدرت متمرکز است.

دولت آمریکا پیش‌تر برای هرگونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر شود، جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود.

ترامپ در توضیح این تصمیم گفت که حجم زیادی از مواد مخدر ورودی به آمریکا از مسیر ونزوئلا و عمدتا از راه دریا قاچاق می‌شود. وی همچنین مدعی شد ونزوئلا به مرکز اصلی قاچاق ماده مخدر مرگبار «فنتانیل» تبدیل شده است؛ هرچند آمارهای رسمی آمریکا نشان می‌دهد مکزیک منبع اصلی این ماده محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا از پاسخ به این سؤال که آیا سازمان سیا اختیار ترور مادورو را دارد یا نه، خودداری کرد.

ترامپ همچنین دستور داده است نیروهای نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب مستقر شوند. به گفته منابع آگاه، این نیروها تاکنون دست‌کم ۵ حمله علیه قایق‌هایی انجام داده‌اند که دولت ترامپ آن‌ها را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده، بی‌آن‌که هیچ سندی در تأیید این ادعا ارائه شود.

نیکلاس مادورو، روز چهارشنبه، در واکنش به این حملات دستور برگزاری رزمایش نظامی در حومه کاراکاس، پتاره، و ایالت همجوار میراندا را صادر کرد.

او در پیامی در تلگرام گفت که نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان غیرنظامی را برای دفاع از ونزوئلا و «پیروزی در صلح» بسیج می کند.

مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که نیکلاس مادورو و برخی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی ونزوئلا با کارتل‌های قاچاق موادمخدر همکاری می‌کنند، ادعایی که مادورو آن را رد کرده است.

