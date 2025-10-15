خبرگزاری کار ایران
گذرگاه رفح فردا بازگشایی می‌شود

دو منبع به خبرگزاری «رویترز» گفتند که گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه احتمالاً فردا -پنج‌شنبه بازگشایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، دو منبع به خبرگزاری «رویترز» گفتند که گذرگاه مرزی رفح میان مصر و نوار غزه احتمالاً فردا -پنج‌شنبه بازگشایی می‌شود.

این بازگشایی هم‌زمان با بازگشت هیأت ناظران اتحادیه اروپا به این گذرگاه است.

منابع یادشده درباره محدودیت‌هایی که ممکن است برای مسافران اعمال شود، توضیحی ندادند.

در همین حال، ارتش و دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخی نداده‌اند.

پیش‌تر در روز چهارشنبه، منابع صهیونیستی گزارش داده بودند که مقام‌های سیاسی این رژیم تصمیم گرفته‌اند گذرگاه رفح را میان غزه و مصر باز کنند و اجازه ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را بدهند. این تصمیم پس از بازگرداندن اجساد چهار اسیر اسرائیلی از غزه اتخاذ شد.

 

 

