اسنپ‌ بک حاصل توافق ظریف و جان کری بود

به گزارش ایلنا، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی، هرگونه دست داشتن مسکو در گنجانده شدن اسنپ بک در متن توافق برجام را رد کرد.

لارووف در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات اخیر «محمد جواد ظریف» وزیرخارجه اسبق ایران در رابطه با اینکه روسیه در دوران ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» رئیس جمهور اسبق تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای را تضعیف کرده بود، گفت: «در مورد اظهارات آقای ظریف، باید بگویم ما سال‌ها با یکدیگر در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران همکاری نزدیک داشتیم. تصمیم نهایی درباره برجام مستقیما توسط آقای ظریف و جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات متحده، اتخاذ شد. سایر شرکت‌کنندگان در آن زمان عملا ناظران این روند بودند و شاهد بودند که ایران و آمریکا به توافق می‌رسند».

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: «همگان می‌دانند که روسیه هرگز از موضع ثابت و اصولی خود در حمایت از آن توافق، از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، منحرف نشده است. من دقیقا نمی‌دانم آقای ظریف به چه چیزی اشاره داشته است».

دیپلمات ارشد روسیه توضیح داد: «مکانیزم اسنپ بک در تصمیمات شورای امنیت منحصربه‌فرد است، زیرا به هر عضو اجازه می‌دهد به‌صورت یک‌جانبه فعال‌سازی تحریم‌ها را آغاز کند و هیچ‌کس نتواند آن را متوقف کند. این بند در واقع در مرحله نهایی مذاکرات، مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفت».

لاوروف بیان کرد: «صادقانه بگویم، ما از این موضوع شگفت‌زده شدیم. اما اگر شرکای ایرانی ما این فرمول را که صادقانه بگویم یک دام حقوقی بود، پذیرفتند، ما دلیلی برای مخالفت نداشتیم».

وی افزود: «من درک می‌کنم که چرا ظریف از چنین فرمول غیرمتعارفی حمایت کرد، ایران هیچ قصدی برای نقض برجام نداشت و مطمئن بود که هیچ‌کس آن را به تخلف متهم نخواهد کرد. اما در عمل، آنچه رخ داد این بود که ایران توافق را نقض نکرد، در حالی که ایالات متحده از آن خارج شد و اروپایی‌ها نیز به تعهدات خود عمل نکردند. پس از آن، آنان دوباره شروع کردند به مطالبه امتیازات جدید از ایران. از آنجا که شما نام ظریف را مطرح کردید، باید گفت این سازوکار تا حد زیادی به او مرتبط است».

