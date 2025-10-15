حملات متقابل پهپادی اوکراین و روسیه ادامه دارد؛ تخلیه اضطراری یک شهر استراتژیک

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته ۸۶ پهپاد روسی از میان ۱۱۳ پهپادی که به مناطق مختلف کشور حمله کرده بودند، سرنگون کرده است.

وزارت دفاع روسیه نیز گزارش داد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور ۵۹ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف منهدم کرده‌اند. همچنین وزارت دفاع روسیه کنترل خود بر شهر نوفوبافلوفکا در دونتسک واقع در جنوب‌شرق اوکراین را تأیید کرد.

دیروز سه‌شنبه، مقامات اوکراینی دستور تخلیه ده‌ها شهرک نزدیک کوپیانسک را صادر کردند و دلیل آن را «وخامت اوضاع امنیتی» در منطقه‌ای اعلام کردند که تحت حملات شدید روسیه قرار دارد. اولیه سینیهوف، فرماندار منطقه خارکیف، در پیام تلگرامی خود نوشت که ۴۰۹ خانواده شامل ۶۰۱ کودک از ۲۷ شهرک درخواست شده تا محل سکونت خود را ترک کنند. یک مقام دیگر محلی اعلام کرد که فهرست مناطق تخلیه به ۴۰ شهرک افزایش یافته است.

روسیه از ماه‌ها پیش در حال پیشروی به سوی کوپیانسک است، شهری که مسکو آن را یک هدف استراتژیک و مهم در حمله به غرب و مرکز و شرق اوکراین در جنگی می‌داند که بیش از سه سال و نیم از آن می‌گذرد. نیروهای روس در هفته‌های ابتدایی جنگ در فوریه ۲۰۲۲ این شهر را اشغال کردند، اما بعدا نیروهای اوکراینی کنترل آن را بازپس گرفتند.

