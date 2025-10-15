خبرگزاری کار ایران
وقوع حمله پهپادی در پایتخت سودان

وقوع حمله پهپادی در پایتخت سودان
شاهدان عینی از وقوع حمله پهپادی در پایتخت سودان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، به گفته یک منبع نظامی و شاهدان، حمله پهپادی   به خارطوم، پایتخت سودان، باعث وقوع انفجارهایی شد.

یک منبع نظامی تأیید کرد که «دفاع هوایی ما اکثر پهپادها را سرنگون کرد. ۱۰ فروند از آنها، از جمله پهپادهای انتحاری، به اردوگاه‌های سرکب و خالد بن الولید در شمال ام درمان حمله کردند.»

شاهدان  عینس گزارش دادند که از ساعات اولیه صبح، پهپادهایی را در حال پرواز بر فراز شهر دیده و صدای انفجارهای بلندی را از شمال شنیده‌اند.

