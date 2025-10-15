۱ کشته در پی انفجار خودرو در اکوادور

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اکوادوری روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کردند که یک خارج از یک مرکز خرید در «گوایاکیل» بزرگترین شهر این کشور رخ داد که منجر به کشته شدن ۱ و زخمی شدن چندین نفر شد.

«جان ریمبرگ» وزیر کشور اکوادور، گفت: «یک وسیله نقلیه دوم حاوی مواد منفجره در همان نزدیکی پیدا شد، اما منفجر نشد و بلافاصله خنثی شد».

ریمبرگ اظهار داشت: «پلیس در حال انجام انفجارهای کنترل‌شده و جمع‌آوری شواهد است».

وی افزود: «وسیله انفجاری، توسط گرو‌ های جنایتکار با هدف ایجاد هرج و مرج به صورت حرفه‌ای ساخته شده بود ».

انتهای پیام/