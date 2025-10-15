کشورهای ناتو باید بودجه بیشتری برای اوکراین اختصاص دهند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، ‌گفت که این کشور انتظار دارد کشورهای ناتو «بودجه بیشتری برای اوکراین اختصاص دهند و سلاح‌های بیشتری خریداری کنند.

هگست پیش از نشست وزرای دفاع ناتو گفت: «انتظار ما امروز این است که کشورهای بیشتری پول بیشتری کمک کنند و سلاح‌های بیشتری برای ارائه به اوکراین تهیه کنند.»

وی خاطرنشان کرد که دستیابی به یک پایان مسالمت‌آمیز برای درگیری در اوکراین ضروری است.

