مخالفت حزب سوسیالیست فرانسه با رای عدم اعتماد به دولت جدید این کشور
رهبر حزب سوسیالیست فرانسه، اعلام کرد که این حزب از رأی عدم اعتماد به دولت جدید نخستوزیر این کشور، حمایت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، «اولیویه فور»، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه، اعلام کرد که این حزب از رأی عدم اعتماد به دولت جدید «سباستین لکورنو»، نخستوزیر این کشور، حمایت نخواهد کرد.
احزاب چپگرا و راست افراطی پیش از این درخواستهای عدم اعتماد به دولت جدید که روز دوشنبه روی کار آمد را ارائه کردهاند.
نخستوزیر فرانسه در حال حاضر با دو درخواست عدم اعتماد به دولت خود روبرو است که توسط حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیمناپذیر» و حزب راست افراطی «تجمع ملی» ارائه شده است و انتظار میرود روز پنجشنبه در پارلمان به آنها رأی داده شود.
لکورنو پیش از این از قانونگذاران خواسته بود که از رأیگیری بودجه به عنوان بهانهای برای رأی عدم اعتماد به دولت او استفاده نکنند.