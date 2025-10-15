به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده، یک مشاور ارشد و متخصص وزارت ‌خارجه این کشور در امور هند و جنوب آسیا را به چاپ اسناد طبقه‌بندی‌شده و نگهداری بیش از ۱۰۰۰ صفحه از سوابق بسیار حساس دولتی در کابینت‌های بایگانی و کیسه‌های زباله در خانه‌اش متهم کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد «اشلی تلیس»، که به عنوان پیمانکار برای دفتر ارزیابی شبکه وزارت دفاع ایالات متحده نیز کار می‌کرد، در دادگاه فدرال ویرجینیا به نگهداری غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی متهم شده است.

مأموران اف‌بی‌آی در بازرسی از خانه او در اواخر هفته گذشته، آنچه را که آن‌ها مجموعه‌ای بزرگ از اسناد طبقه‌بندی‌شده و فوق سری توصیف کردند، پیدا کردند.

دادگاه ‌دستور بازداشت او را تا جلسه دادرسی هفته آینده برای تعیین امکان آزادی‌اش صادر کرد. ‌ وکیل او‌ گفت: «ما مشتاقانه منتظر جلسه دادرسی هستیم تا بتوانیم شواهد خود را ارائه دهیم.»

او از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

