غزه در قبضه مقاومت؛ حماس امنیت را بازگرداند، ترامپ تهدید به خلع سلاح کرد!
در پی برقراری آتشبس و عقبنشینی اسرائیل از بخشهایی از باریکه غزه، نیروهای امنیتی وابسته به جنبش مقاومت اسلامی حماس روز سهشنبه با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی، حضور میدانی خود را در خیابانهای شهرهای غزه تقویت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، جنبش حماس با اجرای احکام میدانی علیه شماری از عناصر مزدور رژیم صهیونیستی، پیامی قاطع به عوامل نفوذی و دشمنان ملت فلسطین ارسال کرد.
شبکه "الاقصی" وابسته به حماس با انتشار ویدئویی از اعدام هشت نفر از «عوامل دشمن» که دستبسته بودند، اعلام کرد این افراد به جرم جاسوسی برای رژیم اشغالگر و اخلال در امنیت عمومی اعدام شدند. این عملیات پس از عقبنشینی ارتش اسرائیل و در چارچوب اجرای آتشبس صورت گرفت.
همزمان یگانهای ویژه امنیتی حماس در حال اجرای عملیات گستردهای علیه برخی طوایف و گروههای مسلح در غزه هستند که احتمال میرود با پشتیبانی اسرائیل فعالیت میکنند.
با خروج نظامیان اسرائیلی از مناطق شمالی باریکه غزه، نیروهای پلیس دولت حماس مجددا گشتزنی در سطح شهر را آغاز کردهاند. همچنین نیروهای کتائب عزالدین قسام ـ شاخه نظامی حماسـ کنترل میدانی را در جریان مراسم استقبال از اسرای فلسطینی آزادشده را بر عهده گرفتند.
یک منبع میدانی در گفتوگو با رسانههای محلی اعلام کرد: «در شرق شهر غزه، بهویژه در منطقه الشجاعیه، درگیریهای شدیدی بین نیروهای امنیتی حماس و برخی عشایر همکار با اشغالگران در جریان است و چندین نفر تاکنون بازداشت شدهاند.»
در همین حال، ارتش اسرائیل مدعی شد کمیته بینالمللی صلیب سرخ جسد چهار تن دیگر از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفته است. گفته میشود که تحویل این اجساد بخشی از توافق آتشبس اخیر بوده که براساس آن تاکنون ۲۰ اسیر اسرائیلی زنده و ۸ جسد تحویل داده شدهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که به تازگی از سفر به اراضی اشغالی و مصر، به واشنگتن بازگشته، در اظهاراتی تهدید کرد: «اگر حماس سلاحهای خود را تحویل ندهد، ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد؛ و این کار به سرعت و شاید با خشونت انجام خواهد شد.»
طبق سند امضاشده در نشست شرمالشیخ، که ترامپ نیز یکی از امضاکنندگان آن است، مقرر شده است که غزه منطقهای «عاری از سلاح» باشد و هیچ نقشی برای حماس در اداره این منطقه در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که پس از پایان جنگ، بسیاری از ساکنان غزه با ابراز رضایت از بازگشت نیروهای امنیتی حماس به خیابانها، آن را نشانهای از بازگشت آرامش نسبی دانستهاند.