رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح را باز نمیکند
سه مقام صهیونیست امروز -سهشنبه- اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر طی روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و روند ارسال کمکها به این منطقه فلسطینی کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، سه مقام صهیونیست امروز -سهشنبه- اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر طی روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و روند ارسال کمکها به این منطقه فلسطینی کاهش مییابد.
مقامهای صهیونیستی مدعی شدهاند که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جنبش مقاومت اسلامی حماس، اجساد گروگانهای در اسارت خود را مطابق با مفاد توافق آتشبس جدید که با میانجیگری آمریکا حاصل شده است، تحویل نداد.
این مقامها جزئیاتی درباره مدت زمان ادامه این اقدام ارائه نکردند.
حماس پیشتر تأکید کرده بود که یافتن و انتقال پیکر برخی از گروگانهای جانباخته ممکن است زمانبر باشد، زیرا محل دفن همه قربانیان در میان ویرانههای گسترده غزه مشخص نیست.