خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صلیب سرخ:

یافتن بقایای اسرا چالشی بزرگ است

یافتن بقایای اسرا چالشی بزرگ است
کد خبر : 1700094
لینک کوتاه کپی شد.

صلیب سرخ اعلام کرد که یافتن بقایای اسرای کشته شده ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد و این احتمال وجود دارد که آنها هرگز پیدا نشوند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که بازگرداندن بقایای بازداشت‌شدگان و زندانیان کشته‌شده در جنگ غزه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به دشواری یافتن بقایای اجساد در میان آوار غزه، این موضوع را چالشی عظیم   توصیف کرد.

«کریستین کاردون»   سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفت: «این چالشی بزرگتر از حتی آزادسازی بازماندگان است. این یک چالش عظیم است».

وی افزود: «این کار می‌تواند روزها یا هفته‌ها طول بکشد و این احتمال وجود دارد که آنها هرگز پیدا نشوند».

این مقما صلیب سرخ اظهار داشت: «من فکر می‌کنم خطر آشکاری وجود دارد که این کار بسیار بیشتر طول بکشد. ما از طرفین می‌خواهیم که این موضوع را در اولویت اصلی خود قرار دهند».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ