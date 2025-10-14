یافتن بقایای اسرا چالشی بزرگ است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که بازگرداندن بقایای بازداشت‌شدگان و زندانیان کشته‌شده در جنگ غزه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به دشواری یافتن بقایای اجساد در میان آوار غزه، این موضوع را چالشی عظیم توصیف کرد.

«کریستین کاردون» سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفت: «این چالشی بزرگتر از حتی آزادسازی بازماندگان است. این یک چالش عظیم است».

وی افزود: «این کار می‌تواند روزها یا هفته‌ها طول بکشد و این احتمال وجود دارد که آنها هرگز پیدا نشوند».

این مقما صلیب سرخ اظهار داشت: «من فکر می‌کنم خطر آشکاری وجود دارد که این کار بسیار بیشتر طول بکشد. ما از طرفین می‌خواهیم که این موضوع را در اولویت اصلی خود قرار دهند».

