صلیب سرخ:
یافتن بقایای اسرا چالشی بزرگ است
صلیب سرخ اعلام کرد که یافتن بقایای اسرای کشته شده ممکن است روزها یا هفتهها طول بکشد و این احتمال وجود دارد که آنها هرگز پیدا نشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کمیته بینالمللی صلیب سرخ امروز -سهشنبه- اعلام کرد که بازگرداندن بقایای بازداشتشدگان و زندانیان کشتهشده در جنگ غزه زمانبر خواهد بود و با توجه به دشواری یافتن بقایای اجساد در میان آوار غزه، این موضوع را چالشی عظیم توصیف کرد.
«کریستین کاردون» سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، گفت: «این چالشی بزرگتر از حتی آزادسازی بازماندگان است. این یک چالش عظیم است».
وی افزود: «این کار میتواند روزها یا هفتهها طول بکشد و این احتمال وجود دارد که آنها هرگز پیدا نشوند».
این مقما صلیب سرخ اظهار داشت: «من فکر میکنم خطر آشکاری وجود دارد که این کار بسیار بیشتر طول بکشد. ما از طرفین میخواهیم که این موضوع را در اولویت اصلی خود قرار دهند».