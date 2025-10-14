شهردار غزه: جنگ ۵۰ میلیون تُن آوار بر جای گذاشته است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی السراج»، شهردار غزه خبر داد که رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از کامیون‌ها و تجهیزات سنگین در نوار غزه را منهدم کرده است.

السراج افزود: «برای تعمیر چاه‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب دست کم به ۱۰۰ هزار تن سیمان نیاز داریم.»

از طرفی دیگر سخنگوی شهرداری غزه گفت که ۹۰ درصد از خیابان‌های شهر غزه به طور کلی و جزئی نابود شده است.

وی اشاره کرد که بدون بازگشایی خیابان‌های اصلی شهر غزه نمی‌توان عملیات بازسازی و آواربرداری را شروع کرد.

