شهردار غزه: جنگ ۵۰ میلیون تُن آوار بر جای گذاشته است

شهردار غزه: جنگ ۵۰ میلیون تُن آوار بر جای گذاشته است
یک مقام فلسطینی با اشاره به نابودی ۹۰ درصد از خیابان‌های شهر غزه در پی جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد این جنگ ۵۰ میلیون تُن آوار بر جای گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی السراج»، شهردار غزه خبر داد که رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از کامیون‌ها و تجهیزات سنگین در نوار غزه را منهدم کرده است.

السراج افزود: «برای تعمیر چاه‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب دست کم به ۱۰۰ هزار تن سیمان نیاز داریم.»

از طرفی دیگر سخنگوی شهرداری غزه گفت که ۹۰ درصد از خیابان‌های شهر غزه به طور کلی و جزئی نابود شده است.

وی اشاره کرد که بدون بازگشایی خیابان‌های اصلی شهر غزه نمی‌توان عملیات بازسازی و آواربرداری را شروع کرد.

