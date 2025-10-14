خبرگزاری کار ایران
همچنان آماده حل مسالمت‌آمیز اختلافات هستیم

سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری گفت روسیه به دلیل فقدان گزینه‌ها، عملیات نظامی ویژه خود را در اوکراین ادامه می‌دهد، اما همچنان آماده حل مسالمت‌آمیز این درگیری است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری گفت روسیه به دلیل فقدان گزینه‌ها، عملیات نظامی ویژه خود را در اوکراین ادامه می‌دهد، اما همچنان آماده حل مسالمت‌آمیز این درگیری است.

وی در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که ادعایی در مورد «سرسختی نظامی» مسکو مطرح کرده و تهدید کرده بود که روسیه در صورت عدم بازگشت به میز مذاکره، «بهای» آن را خواهد پرداخت، خاطرنشان کرد: «روسیه به هر طریقی از منافع خود محافظت کرده و به اهداف خود دست خواهد یافت.»

وی افزود که روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین ادامه می‌دهد، اما آماده حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

