بلژیک، سه جنگنده‌ اف-۳۵ را دریافت کرد
سه جت جنگنده اف-۳۵ روزگذشته -دوشنبه- در پایگاه هوایی فلورنس در بلژیک فرود آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  چهار فروند اف-۳۵ که از یک تولیدکننده آمریکایی سفارش داده شده بودند، هفته گذشته با توقف برنامه‌ریزی شده در جزایر آزور از تگزاس پرواز کردند.

سه فروند از این جنگنده‌ها، آخرین مرحله ۲هزار و ۸۰۰ کیلومتری تا بلژیک را تکمیل کردند و کمی بعد از ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی در حضور «پادشاه فیلیپ» رئیس دفاع و چندین وزیر فدرال این کشور فرود آمدند.

یک رسانه گزارش داد که جت چهارم که در ابتدا قرار بود همراه با باقی جت‌ها باشد، دچار خرابی یا مشکل فنی شد که مانع از رسیدن آن به بلژیک شد.

وزارت دفاع بلژیک مشکل پیش آمده برای این  جت را عدم قطعیت فنی توصیف و تاکید کرد که ایمنی در اولویت قرار دارد.

قرار است این جنگنده‌های اف-۳۵ جایگزین جنگنده‌های اف-۱۶ شوند که بیش از ۴۰ سال در خدمت بوده‌اند. همچنین خلبانان و تکنسین‌های بلژیکی در کنار همکاران بین‌المللی خود در ایالات متحده آموزش خواهند دید.

 

 

