هشدار چین به آمریکا در رابطه با رویکرد مذاکره-تهدید

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز -سه‌شنبه- نسبت به رویکرد مذاکره- تهدید به واشنگتن هشدار داد و از آمریکا خواست تا با پکن برای بازگرداندن روابط اقتصادی با ثباط همکاری کند.

سخنگوی وزارت بازگرانی چین گفت: «طرف آمریکایی نمی‌تواند به دنبال گفت‌وگو باشد، در حالی‌که تهدید به اقدامات محدود کننده جدید می‌کند».

وی افزود: «این راه درستی برای کنار آمدن با چین نیست».

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که این اظهارات سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در واکنش به ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه چین یک تماس تلفنی را برای گفت‌وگو در رابطه با کنترل صادرات منابع معدنی نادر به تعویق انداخت، بیان شد.

