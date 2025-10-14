اعتراض رسانههای آمریکایی به قوانین جدید پنتاگون با محوریت سانسور خبری
چندین رسانه برجسته آمریکایی سیاست جدید اعتباربخشی مطبوعات که توسط وزارت جنگ این کشور تصویب شده است و آنچه روزنامهنگاران دارای مجوز میتوانند گزارش کنند را محدود میکند، رد کردهاند.
روزنامهنگاران و رسانههای آمریکا امروز -سهشنبه- تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی (۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ) فرصت دارند تا قوانین جدید را که پس از انتقاد شدید از پیشنویس اولیه اصلاح شده بود، تصویب کنند.
در این پیشنویس آمده است که «یک مقام مجاز مناسب باید اطلاعات را قبل از انتشار تأیید کند.»
انجمن مطبوعات پنتاگون که نماینده روزنامهنگارانی است که این وزارتخانه را پوشش میدهند، در بیانیهای که توسط رسانههای آمریکایی منتشر شد، اعلام کرد که قوانین بهروز شده هنوز «به نظر میرسد برای سرکوب آزادی مطبوعات طراحی شدهاند و ما را صرفاً به خاطر انجام وظایفمان در معرض پیگرد قانونی قرار میدهند.»
رسانههایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، آتلانتیک و سیانان اعلام کردند که سیاست اصلاحشده پنتاگون را امضا نخواهند کرد و استدلال میکنند که این سیاست، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را که آزادی مطبوعات را تضمین میکند، نقض میکند.