خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض رسانه‌های آمریکایی به قوانین جدید پنتاگون با محوریت سانسور خبری

اعتراض رسانه‌های آمریکایی به قوانین جدید پنتاگون با محوریت سانسور خبری
کد خبر : 1699853
لینک کوتاه کپی شد.

چندین رسانه برجسته آمریکایی سیاست جدید اعتباربخشی مطبوعات که توسط وزارت جنگ این کشور تصویب شده است و آنچه روزنامه‌نگاران دارای مجوز می‌توانند گزارش کنند را محدود می‌کند، رد کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، چندین رسانه برجسته آمریکایی سیاست جدید اعتباربخشی مطبوعات که توسط وزارت جنگ این کشور تصویب شده است و آنچه روزنامه‌نگاران دارای مجوز می‌توانند گزارش کنند را محدود می‌کند، رد کرده‌اند.

روزنامه‌نگاران و رسانه‌های آمریکا امروز -سه‌شنبه-  تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی (۲۱:۰۰ به وقت گرینویچ) فرصت دارند تا قوانین جدید را که پس از انتقاد شدید از پیش‌نویس اولیه اصلاح شده بود، تصویب کنند.

در این پیش‌نویس آمده است که «یک مقام مجاز مناسب باید اطلاعات را قبل از انتشار تأیید کند.»

انجمن مطبوعات پنتاگون‌ که نماینده روزنامه‌نگارانی است که این وزارتخانه را پوشش می‌دهند، در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، اعلام کرد که قوانین به‌روز شده هنوز «به نظر می‌رسد برای سرکوب آزادی مطبوعات طراحی شده‌اند و ما را صرفاً به خاطر انجام وظایف‌مان در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهند.»

رسانه‌هایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، آتلانتیک و سی‌ان‌ان اعلام کردند که سیاست اصلاح‌شده پنتاگون را امضا نخواهند کرد و استدلال می‌کنند که این سیاست، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را که آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، نقض می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ