به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشریه پولیتیکو به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داد که این بلوک به اعمال فشار بر اسرائیل برای پایبندی به تعهداتش در قبال نوار غزه ادامه خواهد داد.

به گفته این منابع، «ویرانی غزه و مرگ بیش از ۶۰ هزار نفر، پاسخگویی، عدالت و یک طرح بازسازی با بودجه مناسب را می‌طلبد.»

یکی از مقامات اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: «فشار ما هنوز مهم است». وی افزود: «اسرائیل باید به تعهداتش عمل کند.»

سخنگوی کمیسیون اروپا پیش از این گفته بود که بروکسل تصمیم گرفته است به دلیل توافق برای حل مناقشه در نوار غزه، توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به حالت تعلیق در نیاورد.

انتهای پیام/