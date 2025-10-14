به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌وزیر ‌خارجه مالزی، امروز -سه‌شنبه- گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر به این کشور سفر خواهد کرد.

وی گفت که ترامپ شاهد توافق آتش‌بس بین تایلند و کامبوج خواهد بود.

محمد گفت که مالزی و ایالات متحده آتش‌بس بین تایلند و کامبوج را تسهیل خواهند کرد، که مستلزم آن است که هر دو طرف تمام مین‌ها و توپخانه سنگین را از مرزهای خود حذف کنند.

وی گفت که امیدوار است این توافق‌نامه در نشست آینده رهبران انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا که قرار است از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شود، امضا شود.

وی به رسانه‌ها گفت: «در طول این اجلاس، امیدواریم شاهد امضای بیانیه‌ای معروف به توافق کوالالامپور بین این دو همسایه برای تضمین صلح و آتش‌بس پایدار باشیم.»

