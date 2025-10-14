خبرگزاری کار ایران
حمله روسیه به خارکیف با بمب‌های هدایت‌شونده

حمله روسیه به خارکیف با بمب‌های هدایت‌شونده
نیروهای روسی ‌با بمب‌های هدایت‌شونده به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌نیروهای روسی ‌با بمب‌های هدایت‌شونده به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله کردند و برق ۳۰ هزار مشترک را در سه منطقه قطع کردند.

‌فرماندار منطقه خارکیف در تلگرام نوشت که نیروهای روسی از بمب‌های هدایت‌شونده برای حمله به مناطق نمیشلیانسکی، اسلوبدسکی و شوچنکیفسکی استفاده کردند.

‌شهردار خارکیف نیز گفت که این سه بمب به یک بیمارستان و خطوط برق آسیب رسانده و باعث قطع برق تقریباً ۳۰ هزار مشترک شده است.

وی افزود که چهار نفر زخمی شدند که برخی از آن‌ها به بخش‌های مختلف بیمارستان منتقل شدند.


 

اخبار مرتبط
