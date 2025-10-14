به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ‌نیروهای روسی ‌با بمب‌های هدایت‌شونده به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله کردند و برق ۳۰ هزار مشترک را در سه منطقه قطع کردند.

‌فرماندار منطقه خارکیف در تلگرام نوشت که نیروهای روسی از بمب‌های هدایت‌شونده برای حمله به مناطق نمیشلیانسکی، اسلوبدسکی و شوچنکیفسکی استفاده کردند.

‌شهردار خارکیف نیز گفت که این سه بمب به یک بیمارستان و خطوط برق آسیب رسانده و باعث قطع برق تقریباً ۳۰ هزار مشترک شده است.

وی افزود که چهار نفر زخمی شدند که برخی از آن‌ها به بخش‌های مختلف بیمارستان منتقل شدند.





