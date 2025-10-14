پشتپرده عقبنشینی نتانیاهو از اجلاس شرمالشیخ
نخستوزیر رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی پیش از آغاز اجلاس شرمالشیخ ناگهان از سفر به مصر منصرف شد؛ تصمیمی که به نظر میرسد فراتر از یک عقبنشینی ساده و ناشی از فشارهای داخلی، ملاحظات سیاسی و تهدید برخی رهبران منطقهای به تحریم اجلاس بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، در حالی که قرار بود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اجلاس شرمالشیخ، در کنار رؤسای برخی کشورهای منطقه از جمله محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حاضر شود، ناگهان و تنها چند ساعت پیش از آغاز اجلاس، دفتر او در بیانیهای اعلام کرد که نتانیاهو از سفر به مصر انصراف داده است.
براساس گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، یکی از عوامل اصلی انصراف نتانیاهو، مخالفت صریح رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با حضور همزمانش با نتانیاهو در این اجلاس بوده است. اردوغان اعلام کرده بود که در صورت حضور نتانیاهو، هواپیمای وی در شرمالشیخ فرود نخواهد آمد؛ مسئلهای که میتوانست برگزاری این اجلاس را از اساس با بحران مواجه کند.
از سوی دیگر، فشارهای داخلی نیز بر نتانیاهو شدت گرفته بود. جریانهای تندرو مذهبی و اعضای ائتلاف راست افراطی وی، به شدت نسبت به حضور وی در چنین اجلاسی معترض بودند، بهویژه در شرایطی که احتمال روبهرو شدن او با محمود عباس یا حتی اردوغان وجود داشت.
در کنار این مسائل، نتانیاهو همچنین نگران بازتاب رسانهای این اجلاس بود. تصویر احتمالی او در حال دست دادن با رئیس تشکیلات فلسطین یا نشستن در کنار اردوغان، که بارها اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را «نسلکشی» خوانده است، میتوانست ضربهای جدی به جایگاه سیاسی و ائتلاف شکننده نتانیاهو وارد کند.
از سوی دیگر، اتهامات حقوقی بینالمللی که علیه نتانیاهو در محافل قضایی مانند دادگاه کیفری بینالمللی مطرح است، یکی دیگر از نگرانیهای وی بوده است. حضور در یک رویداد بینالمللی با پوشش رسانهای گسترده، میتوانست این پروندهها را دوباره به صدر اخبار بازگرداند.
در نهایت، به نظر میرسد انصراف نتانیاهو از حضور در اجلاس شرمالشیخ برای صلح در غزه، نه یک عقبنشینی عادی، بلکه یک تصمیم کاملا حسابشده و برگرفته از ملاحظات پیچیده سیاسی، امنیتی، رسانهای و حقوقی بوده است؛ تصمیمی که برای جلوگیری از افتادن در تله سیاسی این اجلاس اتخاذ شد.