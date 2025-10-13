خبرگزاری کار ایران
عبدالفتاح السیسی:

صلح همچنان گزینه راهبردی مصر است

کد خبر : 1699676
رئیس‌جمهوری مصر در سخنرانی خود در نشست شرم‌الشیخ تأکید کرد که «صلح همچنان گزینه راهبردی» مصر است.

به گزارش ایلنا، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر در سخنرانی خود در نشست شرم‌الشیخ تأکید کرد که «صلح همچنان گزینه راهبردی» مصر است.

وی افزود که تجربه نشان داده است که این صلح تنها بر پایه عدالت و برابری در حقوق استوار می‌شود.

عبدالفتاح السیسی با اشاره به توافق اخیر درباره غزه گفت که این توافق «دروازه‌ای به‌سوی دوره‌ای نو از صلح در خاورمیانه» می‌گشاید و تأکید کرد که «راه‌حل دو دولت» تنها مسیر ممکن برای تحقق و تثبیت صلح پایدار است

 

 

