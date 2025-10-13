خبرگزاری کار ایران
قلاده نیل در راه کاخ سفید؛ نشان ویژه مصر که به ترامپ داده می‌شود+‌ فیلم

قلاده نیل در راه کاخ سفید؛ نشان ویژه مصر که به ترامپ داده می‌شود+‌ فیلم
رئیس‌جمهور مصر قصد دارد عالی‌ترین نشان افتخار کشور، «قلاده نیل»، را به همتای آمریکایی‌اش اهدا کند؛ نشانی که به پاس نقش او در حمایت از روند صلح و تلاش برای توقف جنگ غزه به وی اعطا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور تصمیم گرفته است بالاترین نشان افتخار مصر، یعنی «قلاده نیل» را به همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، اهدا کند.

این تصمیم در تقدیر از نقش برجسته ترامپ در حمایت از تلاش‌های صلح و کاهش تنش‌ها به‌ویژه نقش محوری او در توقف جنگ در نوار غزه گرفته شده است.

«قلاده نیل» بالاترین درجه افتخار در مصر است که به افرادی اعطا می‌شود که سهم برجسته و تأثیرگذاری در ارتقای کیفیت زندگی مردم مصر داشته‌اند و معمولا به رؤسای کشورها و شخصیت‌های برجسته مصری تعلق می‌گیرد.

همچنین پیشتر، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ اسرائیل اعلام کرده بود که بالاترین نشان مدنی این رژیم را به رئیس‌جمهور آمریکا اعطا خواهد کرد تا از نقش وی در آزادسازی گروگان‌ها در غزه و کمک به پایان جنگ تقدیر کند.

