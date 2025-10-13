خبرگزاری کار ایران
روسیه:

تسلیحات نظامی برای ایران فراهم می‌کنیم

وزیرخارجه روسیه گفت که این کشور به صورت قانونی تسلیحات نظامی لازم برای ایران فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از االعربیه، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، امروز -دوشنبه- گفت که مسکو به طور قانونی تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران را تامین می‌کند.

سازمان ملل متحد به تحریک دولت‌های اروپایی، تحریم تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران را به دلیل برنامه هسته‌ای‌ صبح آمیز تهران  در ۲۷ سپتامبر بازگرداند. 

روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمی‌شناسد.

لاوروف همچنین در رابطه با تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی  و نشست امروز  در مصر،   گفت که روسیه امیدوار است تا نشست شرم‌الشیخ در حل و فصل مسئله غزه موفق باشد.

 

 

 

