استقبال ماکرون از تبادل اسرا
رئیسجمهور فرانسه با انتشار پیامی، از تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به دنبال آزادسازی اولین گروه اسرای صهیونیست ، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در پیامی نسبت به این اقدام ابراز خرسندی کرد.
ماکرون در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت: «در شادی خانوادههای اسرائیلی شریک هستم».
وی اظهار داشت: «با آزادسازی اسرا، به نظر میرسد صلح برای اسرائیل، غزه و تمام منطقه امکان پذیر شده است».
رئیس جمهور فرانسه افزود: «فرانسه در هر مرحله از از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه همراه با شرکای عرب مشارکت خواهد داشت».