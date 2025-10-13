خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال ماکرون از تبادل اسرا

استقبال ماکرون از تبادل اسرا
کد خبر : 1699347
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور فرانسه با انتشار پیامی، از تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به  نقل از  الجزیره، به دنبال آزادسازی اولین گروه اسرای صهیونیست ، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه  در پیامی نسبت به این اقدام ابراز خرسندی کرد.

ماکرون در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت:‌ «در شادی خانواده‌های اسرائیلی شریک هستم».

وی اظهار داشت: «با آزادسازی اسرا، به نظر می‌رسد صلح برای اسرائیل، غزه و تمام منطقه امکان پذیر شده است». 

رئیس جمهور فرانسه افزود: «فرانسه در هر مرحله از از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه همراه با  شرکای عرب مشارکت خواهد داشت».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ