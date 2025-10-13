استقبال ماکرون از تبادل اسرا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به دنبال آزادسازی اولین گروه اسرای صهیونیست ، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در پیامی نسبت به این اقدام ابراز خرسندی کرد.

ماکرون در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت:‌ «در شادی خانواده‌های اسرائیلی شریک هستم».

وی اظهار داشت: «با آزادسازی اسرا، به نظر می‌رسد صلح برای اسرائیل، غزه و تمام منطقه امکان پذیر شده است».

رئیس جمهور فرانسه افزود: «فرانسه در هر مرحله از از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه همراه با شرکای عرب مشارکت خواهد داشت».

