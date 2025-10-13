خبرگزاری کار ایران
اسرائیل ۷ اسیر صهیونیست را تحویل گرفت

اسرائیل هیوم خبر داد که ارتش رژیم صهیونیستی هفت اسیر صهیونیست را که دقایقی قبل توسط نیروهای مقاومت آزاد شدند تحویل گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اسرائیل هیوم خبر داد که ارتش رژیم صهیونیستی هفت اسیر صهیونیست را که دقایقی قبل توسط نیروهای مقاومت آزاد شدند تحویل گرفته است.

بر اساس این گزارش، صلیب سرخ اسرای صهیونیست مذکور را به ارتش رژیم صهیونیستی تحویل داده است.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که مرحله بعدی آزاد سازی اسرای صهیونیست در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۰:۳۰) انجام خواهد شد.


 

