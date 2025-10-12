به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس، امروز -یکشنبه- گفت که باور دارد مذاکرات میان واشنگتن و کی‌یف برای تامین موشک‌های دوربرد تاماهاک برای اوکراین به توافقی منجر نخواهد شد.

وی اشاره کرد: «تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر تامین سلاح برای کی‌یف قابل تغییر است».

لوکاشنکو در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسیه ۱ گفت: «هر سمی پادزهری دارد. فکر می‌کنم رئیس جمهور آمریکا این را بهتر از هر کس دیگری درک می‌کند».

وی افزود: «او می‌فهمد که این نباید اتفاق بیفتد و معتقد است که به آنجا نخواهد رسید. این باور من بر اساس شناخت شخصی‌ام از او است، بنابراین مشکلی نخواهد بود».

