مرتس در نشست شرمالشیخ شرکت میکند
صدر اعظم آلمان در مراسم امضای توافق نامه غزه در مصر شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک سخنگوی دولت آلمان تایید کرد که «فردریش مرتس» صدراعظم این کشور به مصر سفر میکند و در مراسم امضای توافق غزه به دیگر رهبران جهان و منطقه خواهد پیوست.
وی گفت: «آلمان به اجرای طرح صلح متعهد خواهد بود و در ابتدا بر حفظ آتشبس پایدار و ارائه کمکهای بشردوستانه تمرکز خواهد کرد».
این سخنگو همچینن افزود که افزود که مرتس با سفر روز آینده -دوشنبه- به مصر بر این تعهد تاکید میکند.