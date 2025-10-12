به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک سخنگوی دولت آلمان تایید کرد که «فردریش مرتس» صدراعظم این کشور به مصر سفر می‌کند و در مراسم امضای توافق غزه به دیگر رهبران جهان و منطقه خواهد پیوست.

وی گفت: «آلمان به اجرای طرح صلح متعهد خواهد بود و در ابتدا بر حفظ آتش‌بس پایدار و ارائه کمک‌های بشردوستانه تمرکز خواهد کرد».

این سخنگو همچینن افزود که افزود که مرتس با سفر روز آینده -دوشنبه- به مصر بر این تعهد تاکید می‌کند.

