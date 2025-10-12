خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرتس در نشست شرم‌الشیخ شرکت می‌کند

مرتس در نشست شرم‌الشیخ شرکت می‌کند
کد خبر : 1699068
لینک کوتاه کپی شد.

صدر اعظم آلمان در مراسم امضای توافق نامه غزه در مصر شرکت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک سخنگوی دولت آلمان تایید کرد که «فردریش مرتس» صدراعظم این کشور  به مصر سفر می‌کند  و در مراسم امضای توافق غزه به دیگر رهبران جهان و منطقه خواهد پیوست.

وی گفت: «آلمان به اجرای طرح صلح متعهد خواهد بود و در ابتدا بر حفظ آتش‌بس پایدار و ارائه کمک‌های بشردوستانه تمرکز خواهد کرد».

این سخنگو همچینن افزود که  افزود که مرتس با سفر روز آینده -دوشنبه- به مصر  بر این تعهد تاکید می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ