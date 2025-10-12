به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در امتداد مرز پاکستان و افغانستان را با نگرانی دنبال می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که امروز -یکشنبه- منتشر شد اعلام کرد: «ما خواستار خویشتن‌داری، اجتناب از تشدید تنش و گفت‌وگو و درایت برای کمک به کاهش تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه‌ای شد».

ریاض همچنین بر حمایت خود از تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف ارتقای صلح و ثبات تاکید و اعلام کرد که همچنان مشتاق تضمین امنیت، ثبات و رفاه برای مردم برادر پاکستان و افغانستان است.

