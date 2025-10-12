شهباز شریف:
به «تحریکات افغانستان» پاسخ موثر میدهیم
نخستوزیر پاکستان، «تحریکات افغانستان» را به شدت محکوم کرد و پس از درگیریهای مرزی شبانه بین دو کشور همسایه، قول «پاسخی قوی و مؤثر» داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، «تحریکات افغانستان» را به شدت محکوم کرد و پس از درگیریهای مرزی شبانه بین دو کشور همسایه، قول «پاسخی قوی و مؤثر» داد.
شریف در بیانیهای گفت: «هیچ گونه مصالحهای در مورد دفاع پاکستان وجود نخواهد داشت و هر تحریکی با پاسخی قوی و مؤثر مواجه خواهد شد.»
وی طالبان افغانستان را متهم کرد که به «عناصر تروریستی» اجازه استفاده از خاک خود را میدهند.
این در حالی است که پاکستان امروز، پس از تبادل آتش شدید بین نیروهای مرزی دو کشور در طول شب، از بستن گذرگاههای مرزی با افغانستان خبر داد.