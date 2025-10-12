پاکستان مرز با افغانستان را بست

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام پاکستانی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور پس از تبادل آتش اخیر با نیروهای طالبان، مرز با افغانستان را بست.

نیروهای افغانستانی اواخر روز گذشته به سمت پست‌های مرزی پاکستان آتش گشودند، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که این اقدام در تلافی حملات هوایی پاکستان به افغانستان در اوایل هفته انجام شده است.

پاکستان اعلام کرد که با آتش توپخانه و تفنگ به این حمله پاسخ داده است.

مقامات امنیتی پاکستان همچنین اعلام کردند که تعدادی از پست‌های مرزی افغانستان در حملات تلافی‌جویانه منهدم شده‌اند.

