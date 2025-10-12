خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان مرز با افغانستان را بست

پاکستان مرز با افغانستان را بست
کد خبر : 1698872
لینک کوتاه کپی شد.

پاکستان، به دنبال درگیری‌های اخیر مرز با افغانستان را بست.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام پاکستانی امروز  -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور  پس از تبادل آتش اخیر با نیروهای طالبان،  مرز با افغانستان را بست.

نیروهای افغانستانی اواخر روز گذشته  به سمت پست‌های مرزی پاکستان آتش گشودند، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که این اقدام در تلافی حملات هوایی پاکستان به افغانستان در اوایل هفته انجام شده است.

پاکستان اعلام کرد که با آتش توپخانه و تفنگ به این حمله پاسخ داده است.

مقامات امنیتی پاکستان همچنین اعلام کردند که تعدادی از پست‌های مرزی افغانستان در حملات تلافی‌جویانه منهدم شده‌اند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ