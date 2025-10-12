به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که چین برای توسعه روابط با کره شمالی به جهت تحکیم همکاری‌های استراتژیک در مسائل بین المللی و منطقه‌ای اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری کره شمالی: «شی جین پینگ رئیس جمهور چین، در پیامی در پاسخ به پیام تبریک رهبر کره شمالی برای سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست چین ، این اظهارات بیان کرد».

بر اساس گزارش این خبرگزاری، شی گفت که چین و کره شمالی همسایه و دوستان خوبی هستند و با یکدیگر همکاری دارند و دوستی میان دو کشرو رو به رشد است.

