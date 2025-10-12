خبرگزاری کار ایران
پکن و پیونگ یانگ، همکاری‌های استراتژیک را گسترش می‌دهند

خبرگزاری دولتی کره شمالی از تحکیم روابط استراتژیک میان این کشور و چین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که چین برای توسعه  روابط با کره شمالی به جهت تحکیم همکاری‌های استراتژیک در مسائل بین المللی و منطقه‌ای اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری کره شمالی: «شی جین پینگ  رئیس جمهور چین،  در پیامی در  پاسخ  به پیام تبریک رهبر کره شمالی برای سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست چین ، این اظهارات بیان کرد».

بر اساس گزارش این خبرگزاری، شی گفت که  چین و کره شمالی همسایه و دوستان خوبی هستند و با یکدیگر همکاری دارند و دوستی میان دو کشرو رو به رشد است.

 

 

