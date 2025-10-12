خبرگزاری کار ایران
English العربیه
دعوت از ایران برای شرکت در نشست شرم‌الشیخ

خبرگزاری آمریکایی آکسیوس مدعی شد که ایالات متحده از ایران برای دعوت به نشست ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه در شرم الشیخ مصر دعوت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری آکسیوس گزارش داد که واشنگتن دعوتنامه‌ای رسمی  برای حضور در نشست «ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه»  به ایران ارائه کرده است.

وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود رهبران یا وزرای خارجه قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و اندونزی در این اجلاس شرکت کنند.

بر اساس این گزارش،  انتظار نمی‌رود «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این نشست شرکت کند.

