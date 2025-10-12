به گزارش ایلنا به نقل از النشره، باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد: دولت عراق بر این باور است که تحریم یک شرکت وابسته به سازمان الحشد الشعبی اقدامی تأسف‌برانگیز بوده و با روح روابط دوستانه و احترام متقابل که همواره ویژگی روابط دوجانبه بغداد و واشنگتن بوده، تناقض دارد.

وی تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی بدون هیچ‌گونه هماهنگی، مشورت یا گفت‌وگوی قبلی، یک سابقه منفی در نحوه تعامل میان کشورهای همپیمان به‌شمار می‌رود.

العوادی در ادامه تأکید کرد: عراق با هرگونه فعالیت اقتصادی یا مالی که خارج از چارچوب قانونی کشور انجام شود یا برای تأمین مالی گروه‌های مسلح یا اهداف مغایر با منافع عالی ملت عراق مورد سوءاستفاده قرار گیرد، مخالف است.

سخنگوی دولت عراق همچنین از دستور مستقیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر برای پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: نخست‌وزیر دستور داده است یک کمیته عالی ملی با حضور نمایندگانی از وزارت دارایی، دیوان نظارت مالی، کمیسیون مبارزه با فساد و بانک مرکزی تشکیل شده و ظرف ۳۰ روز، گزارش نهایی و توصیه‌های لازم درخصوص این پرونده را ارائه دهد.

این واکنش دولت عراق پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، به دلیل آن‌چه دخالت الحشد الشعبی و کتائب حزب‌الله عراق در کشته شدن شهروندان آمریکایی و تضعیف عمدی اقتصاد عراق عنوان شده، تحریم‌هایی را علیه آن‌ها اعمال کرده است.

انتهای پیام/