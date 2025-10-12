خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراق به تحریم‌‌های آمریکا علیه الحشد الشعبی واکنش نشان داد

عراق به تحریم‌‌های آمریکا علیه الحشد الشعبی واکنش نشان داد
کد خبر : 1698745
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت عراق با انتقاد از اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم یکی از شرکت‌های وابسته به الحشد الشعبی، این اقدام را مغایر با روح دوستی و احترام متقابل میان بغداد و واشنگتن دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد: دولت عراق بر این باور است که تحریم یک شرکت وابسته به سازمان الحشد الشعبی اقدامی تأسف‌برانگیز بوده و با روح روابط دوستانه و احترام متقابل که همواره ویژگی روابط دوجانبه بغداد و واشنگتن بوده، تناقض دارد.

وی تصریح کرد: اتخاذ چنین تصمیمی بدون هیچ‌گونه هماهنگی، مشورت یا گفت‌وگوی قبلی، یک سابقه منفی در نحوه تعامل میان کشورهای همپیمان به‌شمار می‌رود.

العوادی در ادامه تأکید کرد: عراق با هرگونه فعالیت اقتصادی یا مالی که خارج از چارچوب قانونی کشور انجام شود یا برای تأمین مالی گروه‌های مسلح یا اهداف مغایر با منافع عالی ملت عراق مورد سوءاستفاده قرار گیرد، مخالف است.

سخنگوی دولت عراق همچنین از دستور مستقیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر برای پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: نخست‌وزیر دستور داده است یک کمیته عالی ملی با حضور نمایندگانی از وزارت دارایی، دیوان نظارت مالی، کمیسیون مبارزه با فساد و بانک مرکزی تشکیل شده و ظرف ۳۰ روز، گزارش نهایی و توصیه‌های لازم درخصوص این پرونده را ارائه دهد.

این واکنش دولت عراق پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، به دلیل آن‌چه دخالت الحشد الشعبی و کتائب حزب‌الله عراق در کشته شدن شهروندان آمریکایی و تضعیف عمدی اقتصاد عراق عنوان شده، تحریم‌هایی را علیه آن‌ها اعمال کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ