مدیران خودرو
استارمر در نشست شرم الشیخ شرکت می‌کند

استارمر در نشست شرم الشیخ شرکت می‌کند
نخست‌وزیر بریتانیا، برای شرکت در اجلاس صلح شرم الشیخ به مصر سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، داونینگ استریت اعلام کرد که «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر بریتانیا، برای شرکت در اجلاس صلح شرم الشیخ به مصر سفر خواهد کرد، جایی که توافق‌نامه‌ای با میانجیگری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه امضا خواهد شد.

قرار است مرحله اول این طرح با آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی تا روز دوشنبه آغاز شود، که بریتانیا آن را دو سال پس از آغاز جنگ، «نقطه عطف تاریخی» توصیف کرد.

این دفتر اعلام کرد که استارمر از نقش «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، و تلاش‌های دیپلماتیک مصر، قطر و ترکیه در میانجیگری برای این توافق‌نامه تمجید خواهد کرد.

