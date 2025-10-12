خبرگزاری کار ایران
واشنگتن‌پست فاش کرد:

همکاری نظامی اسرائیل و ۶ کشور عربی علیه ایران در بحبوحه جنگ غزه

در اوج حملات رژیم صهیونیستی به غزه، رسانه آمریکایی از همکاری‌های نظامی محرمانه شماری از کشورهای عربی با تل‌آویو علیه ایران خبر داد؛ همکاری‌هایی که در جلسات پنهان و با میانجی‌گری آمریکا انجام شده است.

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست اسناد محرمانه‌ای از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) فاش کرده‌ که نشان می‌دهد اسرائیل در سه سال گذشته همکاری‌های نظامی خود را با شش کشور عربی گسترش داده است.

بر اساس این گزارش، این همکاری‌ها در حالی افزایش یافته که بسیاری از کشورهای عربی به‌طور علنی از جنگ اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرده‌اند. منابع مطلع به واشنگتن‌پست گفته‌اند، محور اصلی این تماس‌های فزاینده و هماهنگی‌های امنیتی میان اسرائیل و ۶ کشور عربی، «تهدید ایران» عنوان شده است.

طبق این اسناد، طی سه سال اخیر، مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی یادشده چندین نشست محرمانه با میانجی‌گری آمریکا برگزار کرده‌اند. برخی از این دیدارها در پایگاه‌های نظامی آمریکا انجام شده و محور گفت‌وگوها، مقابله با تهدیدات مشترک از جمله «شبکه تونل‌های زیرزمینی» بوده است.

واشنگتن‌پست تأکید کرده که این رایزنی‌ها با هدف ایجاد یک ائتلاف جدید رسمی نبوده، بلکه در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای صورت گرفته است.

انتهای پیام/
